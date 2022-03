Perchè non sento l'audio dei canali Mediaset dopo lo switch off all'MPEG-4?

La pioggia di problemi con lo switch off all’MPEG-4 sta colpendo tantissimi utenti, che in queste ore si stanno adoperando sui social e sui forum per rispondere ai problemi più diffusi e cercare una soluzione.

Dopo le problematiche legate alla mancata sintonizzazione delle TV locali, infatti, ne è emersa un’altra che riguarda l’audio dei canali Mediaset. Nello specifico, sui canali del Biscione si starebbero verificando problemi che impediscono di ascoltare la traccia audio durante la visione dei programmi.

Questo è legato all’attivazione delle nuove tecnologie audio come il Dolby Digital+, e non è un caso che ad essere impattati sono coloro che dispongono di decoder economici o TV più datate. In questo caso l’unico modo per risolvere è procedere con l’acquisto di un nuovo decoder, in grado di supportare gli standard audio più recenti.

Problemi analoghi sono stati segnalati anche con i decoder Sky che sintonizzano i canali del digitale terrestre. In questo caso, a quanto pare, si tratterebbe di una problematica lato software che sarà risolta prossimamente con un aggiornamento software con un aggiornamento software in arrivo nel corso delle prossime giornate.

Qualche ora fa su queste pagine abbiamo anche pubblicato una guida che spiega quando dovrete cambiare TV se il vostro non supporta l’MPEG-4.