Perché non abbiamo mai trovato qualcosa di simile al nostro Sistema Solare?

Gli scienziati hanno individuato tantissimi mondi nella nostra galassia, ma non hanno mai scoperto un sistema simile al nostro: per quale motivo? Che il nostro Sistema Solare sia unico e, per estensione, lo sia anche la vita che si trova al suo interno? Questo mistero non è destinato (almeno per ora) a ricevere soluzione.

C'è anche un grande problema da non sottovalutare: siamo limitati dalla tecnologia e possiamo vedere soltanto i pianeti più grandi. "È molto improbabile che i pianeti terrestri vengano rilevati da uno qualsiasi dei sondaggi che abbiamo fatto finora. Ed è molto improbabile che tu riesca a trovare un Mercurio, Venere, Terra o Marte attorno a una stella come il Sole", afferma lo scienziato planetario Jonti Horner dell'Università del Queensland meridionale.

Questo perché i metodi utilizzati per trovare questi corpi celesti - ovvero quello del transito e quello della velocità radiale - individuano cali di luce minuscoli. Pertanto, nei dati sono sicuramente avvantaggiati gli esopianeti più grandi che si trovano su brevi periodi orbitali, più vicini alle loro stelle di quanto Mercurio sia al Sole.

Nel frattempo, il gruppo di corpi celesti di gran lunga più numeroso è una classe che nemmeno esiste all'interno del Sistema Solare. Stiamo parlando dei mini-Nettuno, ovvero esopianeti gassosi che sono più piccoli di Nettuno ma più grandi della Terra. Con l'avanzamento tecnologico, la scienza degli esopianeti potrebbe scoprire migliaia di mondi nascosti nei punti già "esplorati" dai telescopi spaziali come il James Webb.

"Quando arriveremo al punto in cui potremo scoprire oggetti che hanno le dimensioni del nostro pianeta, o più piccole, scopriremo che ci saranno più cose che hanno le dimensioni della Terra rispetto a quelle delle dimensioni di Nettuno", afferma infine Horner. Insomma, non è che siamo unici... e che non abbiamo le tecnologie per capire ciò che ci circonda.