Perchè non si può sorridere nella foto del Passaporto? C'entra il riconoscimento facciale

Il Passaporto è il documento di viaggio più importante ed utilizzato al mondo. L'Italia già da tempo ha adottato il Passaporto Elettronico, che al suo interno integra un microchip, ma secondo le ultime indiscrezioni l'Unione Europea avrebbe intenzione di dematerializzarlo per integrarlo nello smartphone. C'è un aspetto curioso, però.

Coloro che negli ultimi anni hanno avuto modo di rinnovare o richiedere il Passaporto, avranno ricevuto la raccomandazione di portare delle fototessere in cui non si sorride.

Sia i fotografi che gli uffici di Polizia competenti infatti raccomandano di non sorridere nelle fotografie che saranno applicate sul "libretto", ma quali sono le motivazioni?

Prima del 2004 tale "limitazione", se così si può definire, non era prevista. Tuttavia, l'adozione di nuovi sistemi di riconoscimento facciale, ha imposto tale regola dal momento che tali tecnologie funzionano solo se la persona è seria. Se quindi il volto non è serio ed i muscoli non sono contratti, tali sistemi non potranno effettuare il riconoscimento. Vi raccomandiamo quindi di tenere in considerazione questo aspetto al momento dello scatto delle fototessere.

