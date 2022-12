Perché non ci sono squali bianchi negli acquari? La spiegazione è chiara

Perché negli acquari ci sono le orche ma non gli squali bianchi? Sicuramente non lo saprete, ma negli anni ci sono stati moltissimi tentativi da parte degli addetti ai lavori, ma non sono andati per nulla bene. Il motivo? Non dovete far altro che continuare la lettura.

L'ultimo tentativo conosciuto è stato condotto nel 2016 dall'acquario Churaumi di Okinawa in Giappone, ma la creatura è morta in soli tre giorni. Altre istituzioni simili ci hanno provato, ma la media di sopravvivenza del pesce si attestava intorno alle 24 ore.

Nel 2004, pensate, il Monterey Bay Aquarium è diventato l'unica istituzione a mantenere in vita i grandi bianchi per più di 16 giorni, ma è stata davvero una grande eccezione. Un grosso problema dietro la loro non tolleranza degli acquari riguarda sicuramente la loro dieta.

Gli squali sono predatori all'apice della catena alimentare (anche se hanno un unico, ma terribile, nemico) e in natura prediligono le prede vive. In un acquario pubblico, dare una creatura viva non è facile, economico e nemmeno etico e, quando lo fanno, molto spesso non mangiano.

Inoltre, i grandi squali bianchi devono costantemente nuotare in avanti in modo che l'acqua possa passare sopra le loro branchie per ottenere ossigeno e, poiché crescono fino a 6 metri, devono avere un grande spazio per sopravvivere. Un acquario capace di imitare le dimensioni delle acque in cui si sentono a proprio agio sarebbe incredibilmente poco pratico e infattibile dal punto di vista economico.

Un'altra teoria suggerisce che l'ambiente artificiale di una vasca di vetro possa sopraffare o confondere l'elettroricezione - ovvero la percezione sensoriale che consente loro di rilevare movimenti e cambiamenti sottili nell'ambiente marino - di queste creature.

Insomma, lo squalo bianco non è una creatura che può essere tenuta in cattività, quindi scordatevi l'idea di vederla in un acquario.