Perchè non si vede più il canale Rai News 24 su digitale terrestre? Come risintonizzarlo

Con il continuo dello switch off al DVB-T2, in molti si sono ritrovati di fronte ad una spiacevole sorpresa: l'impossibilità a seguire il canale Rai News 24, ovvero il network d'informazione 24/7 della TV di Stato. Come fare per risolvere e perchè non si vede più?

Partiamo col dire che se non riuscite ad agganciarlo non significa che il canale è sparito. Come ampiamente noto, infatti, dallo scorso 3 Gennaio 2022 la TV di Viale Mazzini ha deciso che le trasmissioni di Rai News 24 avverranno solo in alta qualità e quindi solo dai decoder in alta definizione.

Questo switch off però sarà graduale e non avverrà in tutta Italia nello stesso momento.

Il calendario, nella fattispecie, è il seguente:

Dal 3 gennaio 2022 in Valle D’Aosta

Dal 4 gennaio in Sardegna

Dal 10 gennaio in Piemonte

Dal 20 gennaio in Lombardia

Dal 10 febbraio in Trentino-Alto Adige

Dal 24 febbraio in Veneto

Dal 1° marzo in Friuli Venezia Giulia

Dal 2 marzo in Emilia-Romagna

Se risiedete in una delle regioni in questione e non riuscite a visualizzare Rai News 24, evidentemente il vostro decoder o TV non è in alta definizione e quindi non potrete agganciarlo.

Se il TV o decoder è in HD e comunque non riuscite a vederlo, il nostro consiglio è di effettuare la risintonizzazione.