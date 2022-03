Perchè non si vede più Mediaset Extra dopo lo switch off all'MPEG-4? Ecco come risolvere

Ai numerosi problemi segnalati dagli utenti con lo switch off all’MPEG-4, se ne aggiungono quotidianamente di nuovi. Il passaggio, che doveva essere indolore, ha moltiplicato le segnalazioni degli spettatori sui social network, e noi siamo qui pronti ad assistervi per fugare ogni dubbio e rendervi questo switch indolore.

L’ultima problematica emersa, che si aggiunge a quella che ha fatto scomparire i canali Rai su digitale terrestre, riguarda Mediaset Extra. Il canale free-to-view propone una programmazione molto variegate che è in linea con quella delle TV generaliste del Biscione, tra cui le repliche di Avanti Un Altro, Uomini e Donne, Forum, L’Isola dei Famosi e simili. Va da se quindi che si tratti di un canale televisivo molto seguito, e non ritrovarselo disponibile potrebbe rappresentare un problema.

Come noto, fino al 31 Dicembre 2022 il MISE garantisce la trasmissione dei canali in simulcast con lo standard MPEG-2. Tuttavia, Mediaset Extra (Provvisorio), ovvero la versione SD, è stata spostata nel Mux Free dalla precedente numerazione 555 alla nuova 556. Non è invece interessato Mediaset Extra in MPEG-4, che in HD è visibile all’LCN 55. Se quindi avete problemi con la visione, vi basterà effettuare una risintoniziazione di decoder o TV, che comunque è solita avvenire in background.