Perché non si vede Rai 1 HD? Ecco come trovarlo e sintonizzarlo

E' iniziato ieri sera il Festival di Sanremo ed abbiamo già provveduto a spiegarvi come vedere Sanremo 2022 su internet. Tuttavia, è bene sottolineare che onde evitare ritardi e lag il sistema migliore è rappresentato dalla visione su Rai 1. Ma come sintonizzarlo?

In molti riferiscono che da qualche giorno non riescono a vedere la rete ammiraglia della TV pubblica, e per questo vi spieghiamo come sintonizzarla.

Per agganciare Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai Sport 1 HD, Rai News 24 HD e Rai Storia HD su digitale terrestre, nella maggior parte dei casi basta semplicemente effettuare una ricerca automatica dei canali: i TV provvederanno ad agganciare i canali in maniera veloce. Se però non riuscite, vi basta inserire la frequenza 11766 V con symbol rate 29900 FEC 3/4.

Su Tivùsat vale lo stesso: il consiglio è di effettuare la ricerca dei canali automatica in quanto i vostri decoder provvederanno ad agganciarli rapidamente.

Ricordiamo che la Rai ha lanciato un numero verde per il DVB-T2 che permette di ottenere rapidamente tutte le informazioni di cui si necessita in vista dello switch off al nuovo digitale terrestre, che ormai è pienamente entrato nel bel mezzo della sua roadmap con il processo di refarming in corso.