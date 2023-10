Ecco perché è meglio non vedere mai dei gorilla di montagna in uno zoo

Nelle foreste ad alta quota dei monti Virunga, in Africa centrale e orientale, e nel Parco Nazionale Bwindi Impenetrable in Uganda, vivono i gorilla di montagna, una sottospecie dei gorilla orientali. Questi maestosi animali, con il loro folto pelo adattato al clima freddo delle montagne, sono un simbolo di forza e bellezza selvaggia.

Nonostante le temperature possano occasionalmente scendere sotto lo zero nel loro habitat naturale, questi gorilla sono perfettamente adattati grazie al loro spesso manto. Perché - vi domanderete voi - non possono essere tenuti in cattività? Sebbene ci siano stati tentativi di tenere i gorilla di montagna negli zoo durante gli anni '60 e '70, tutti si sono conclusi in tragedia.

Un esempio emblematico è quello del Cologne Zoo nel 1969, dove due gorilla di montagna, Coco e Pucker, sono stati portati dai monti Virunga in Ruanda. Nonostante fossero entrambe femmine e quindi non potessero riprodursi, hanno vissuto una vita relativamente felice fino a quando, nel 1978, sono improvvisamente ammalate e morte a pochi mesi di distanza l'una dall'altra.

Una teoria suggerisce che la loro dieta specifica, composta da 142 tipi diversi di frutta, foglie, steli, radici e germogli, sia difficile da replicare in cattività. Un'altra ipotesi è che siano più inclini allo stress, influenzando il loro sistema immunitario e la loro capacità di combattere le infezioni. Tuttavia, è possibile prendersi cura dei gorilla di montagna in un ambiente di santuario, come il Centro Senkwekwe nel Parco Nazionale Virunga, l'unico al mondo per i gorilla di montagna orfani.

Non sono le uniche creature, nemmeno i calamari giganti vedremo mai in uno zoo.