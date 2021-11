Perché non vedo il TGR della mia regione? La semplice motivazione

Abbiamo comprato una nuova TV per via dell'inizio allo Switch Off al Digitale Terrestre ma adesso su RaiTre viene riprodotto il TGR dell'Umbria anche se siamo in Liguria? Non c'è problema, la soluzione è più semplice del previsto.

Infatti, la numerazione tradizionale del digitale terrestre prevede tre versioni di RaiTre:

3: RaiTre con visione standard

103: RaiTre con localizzazioni specifiche

503: RaiTre HD

La soluzione, in breve, è quella di sintonizzarsi sul numero 3. Il canale non ad alta definizione, infatti, è quello con la localizzazione specifica regionale e consente di vedere il proprio TGR.

Il motivo? Il canale 103 ha delle localizzazioni ben specifiche e consente di accedere a TG Regionali ladini e tedeschi, come riportato dalle FAQ ufficiali di RaiNews, mentre il canale 503 ad alta definizione mostra i TG regionali a rotazione, per questo motivo, non tutti i giorni vedremo quello della nostra zona.

La Testata Giornalistica Regionale, infatti, trasmette in maniera capillare solo nella visione standard, mentre con lo standard superiore la diffusione è ancora a livello centrale.

Fermo restando che le repliche dei TGR per ogni regione sono presenti anche sulla pagina ufficiale del programma, qualora la numerazione tradizionale sulla vostra TV sia stata modificata, consigliamo di effettuare una risintonizzazione, in modo tale da recuperare il canale in visione standard.