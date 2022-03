Perchè non vedo più le TV locali su digitale terrestre? Ecco come risolvere

Come abbiamo avuto modo di spiegare, con lo switch off all’MPEG-4 molti utenti stanno lamentando problemi si sono moltiplicate le segnalazioni di problemi da parte degli utenti. Ad essere intaccate, nello specifico, sono state anche le televisioni locali.

Tutto ciò sta avvenendo in Piemonte e Lombardia, e stanno toccando a macchia di leopardo pi o meno tutta la regione. Basta fare un giro sul web per scoprire le segnalazioni di utenti che non riescono più ad agganciare TV come Telelombardia, Antenna 3, Telecolor, Telenova e simili.

Il motivo è legato al refarming che è avvenuto in contemporanea all’attivazione dell’MPEG4 nelle regioni in questione. Ciò vuol dire che le emittenti locali sono passate a nuove frequenze che possono essere agganciate semplicemente effettuando una nuova ricerca dei canali tramite il menù del decoder o TV.

Se invece siete di fronte ad un impianto condominiale, a questo punto dovrete fare presente la situazione al vostro antennista che provvederà a fare l’intervento del caso per risolvere. Non è un caso infatti che la maggior parte delle segnalazioni arrivino proprio dal Milanese, dove i grandi impianti canalizzati per i condomini sono più diffusi. Discorso diverso invece per le utenze classiche: nella maggior parte dei casi vi basterà seguire la nostra guida su come sintonizzare i canali TV per far rientrare tutto nei ranghi.