Perchè non si vedono più i canali Rai su digitale terrestre oggi 8 Marzo 2022?

Come abbiamo avuto modo di spiegare, è iniziata oggi l’attivazione della codifica MPEG4 su territorio nazionale, che ha portato a diverse modifiche alla composizione della numerazione del digitale digitale terrestre. Conseguentemente, però, in molti non riescono più ad accedere ai canali Rai.

La motivazione potrebbe essere legata al mancato supporto del proprio TV o decoder con la codifica MPEG-4. Come ampiamente noto, da oggi i canali in HD sono disponibili dalla numerazione 1 al 9 e dal 20 della guida TV. Di conseguenza, se siete provvisti di un apparato che non può supportare la visione dei canali MPEG-4, se vi collegate all’1 vi ritroverete davanti uno schermo nero e non Rai 1 HD.

Il consiglio è di spostarvi al 501, visto che da oggi i canali MPEG-2 e le versioni SD di quelli generalisti sono stati spostati: Rai 1 è al 501 (mentre Rai 1 HD all’1), Rai 2 al 502, Rai 3 al 503, Rete 4 al 504, Canale 5 al 505, Italia 1 al 506 e via cantante.

Se anche in questo caso non riuscite a vedere i canali, allora l’unica soluzione che resta sul tavolo è quella della risintonizzazione del TV o decoder. Il passaggio all’MPEG-4, infatti, non richiede l’installazione di una nuova antenna, e prevede anche la trasmissione in simulcast anche in MPEG-2.