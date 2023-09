Ecco perché il numero 137 è considerato un numero magico per la scienza

Esiste un numero che ha affascinato scienziati, matematici e persino mistici per generazioni: il numero 137. Questa cifra non è solo un semplice valore; è la costante di struttura fine, un numero che misura la forza dell'interazione elettromagnetica tra particelle elementari cariche, come gli elettroni, e i fotoni di luce.

Secondo il National Institute of Standards and Technology, questa costante è fondamentale per la comprensione dell'universo in cui viviamo. Michael Brooks, in un articolo su New Scientist, ha persino affermato che questo numero "determina come bruciano le stelle, come avviene la chimica e persino se gli atomi esistono o meno."

Immaginate un universo in cui la costante di struttura fine avesse un valore diverso: tutto, dalla fisica alla chimica alla biochimica, sarebbe completamente stravolto, e forse nemmeno noi esisteremmo per parlarne. Ma la storia non finisce qui: nel dicembre 2020, un gruppo di ricerca guidato da Saïda Guellati-Khélifa presso il Laboratorio Kastler Brossel di Parigi ha riportato la misurazione più precisa mai effettuata della costante di struttura fine, rivelando il suo valore fino all'undicesimo punto decimale.

Questa scoperta, quasi tre volte più precisa della migliore misurazione precedente, potrebbe aprire nuovi orizzonti nella nostra comprensione dell'universo e delle leggi che lo governano. Sì, proprio così. Nel mondo della matematica a quanto pare esistono numeri importanti (o forse più importanti ancora) del Pi Greco o della sequenza di Fibonacci.