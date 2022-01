Perché le nuove navi vengono inaugurate distruggendo una bottiglia di champagne?

Le navi esistono da tempo immemore all'interno della storia dell'uomo e i popoli hanno condotto varie "cerimonie" per la loro inaugurazione. I greci, ad esempio, bevevano vino e versavano acqua sulla nave per benedirla, i babilonesi sacrificavano un bue, mentre i turchi una pecora. Oggi, invece, si usa "sacrificare" una bottiglia di champagne.

Nel Medioevo i frati si imbarcavano spesso sulle navi britanniche prima del loro viaggio inaugurale per pregare e spruzzare acqua santa sul ponte e sulla prua (a proposito, ecco a voi una nave che utilizza l'energia eolica). Successivamente, invece, l'usanza di benedire una nave iniziò ad estinguersi, ed erano i membri della famiglia reale o della nobiltà a inaugurare la nuova nave bevendo da una coppa condivisa.

Dopo aver bevuto, l'ufficiale o il capitano della nave versava il liquido rimasto sul ponte o sopra la prua e poi lanciava, infine, la tazza oltre il lato della nave nell'oceano. Poiché nel 18esimo secolo in Gran Bretagna vennero inaugurate davvero tantissime navi, gettare in mare un calice prezioso ogni volta stava iniziando a diventare costoso, così si decise di rompere direttamente la bottiglia.

Nel secolo successivo, il rituale della rottura o del versamento di un "liquido del battesimo" rimase, ma il liquido utilizzato variava fortemente. Alcune navi degli Stati Uniti, come la Princeton, la Raritan e la Shamrock furono battezzate con whisky, altre con l'acqua di alcuni fiumi e oceani, mentre altre ancora con il succo d'uva.

Fu soltanto nel 1890 che il Segretario della Marina decise di battezzare la USS Maine con lo champagne, molto probabilmente perché la bevande era associata al potere e all'eleganza. Da questo momento in poi negli Stati Uniti venne utilizzato sempre lo champagne per l'inaugurazione delle navi, tranne durante il periodo del proibizionismo... per poi ritornare una volta finito questo periodo.

