Perché NVIDIA sta lanciando laptop RTX 2050? C'è un motivo interessante

In un periodo di scarsità di GPU, è arrivato l'annuncio dei nuovi laptop NVIDIA RTX 2050. Si tratta di una soluzione inusuale per il brand, che potrebbe per certi versi sembrare "datata" agli occhi degli appassionati. Eppure, c'è un dettaglio che potreste esservi persi.

Stando anche a quanto riportato da The Verge e Anandtech, nonostante la presenza di una RTX 2050 potrebbe non far presagire "nulla di buono", in quanto si fa riferimento a una gamma ormai di fatto "superata" (i notebook con RTX 3050 sono già stati lanciati), in realtà la decisione di NVIDIA di non abbandonare la serie 20 risulta per certi versi interessante.

Infatti, al contrario delle altre GPU appartenenti alla "vecchia" gamma, la RTX 2050 non è basata su Turing, bensì Ampere GA107. Nonostante il confusionario schema di nomi, questo significa che alla base c'è la stessa architettura delle schede video della serie 30. Inoltre, non mancano 4GB di memoria GDDR6 e 2048 CUDA core.

La RTX 2050 si avvicina dunque alla RTX 3050 più di quanto si potrebbe pensare, mirando a offrire un pacchetto RTX a un prezzo più basso. Probabilmente ora avrete compreso meglio la scelta di NVIDIA, anche se c'è assolutamente da dire che le limitazioni non mancano di certo (basti pensare al bus a 64-bit).

Ciò che arriverà sugli scaffali nella primavera 2022 risulta probabilmente discutibile e "divisivo", nonché un po' "confuso", ma era giusto fare un po' di chiarezza sulla questione, spiegando che si tratta di una sorta di "misto" tra era Turing e Ampere.