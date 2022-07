Perché questa parte dell'oceano è diventata improvvisamente luminescente?

Mentre un equipaggio di marinai stava navigando tranquillamente nell'oceano, improvvisamente si imbatte in uno scenario onirico: un evento bioluminescente in acque profonde noto come "mare lattiginoso" ha illuminato lo specchio d'acqua intorno a loro, presentandogli qualcosa di surreale e incredibile.

Se fosse successo qualche secolo fa, molto probabilmente gli uomini di mare avrebbe attribuito il fenomeno a qualche entità paranormale o alle sirene, ma oggi sappiamo il motivo per cui si verifica qualcosa del genere: milioni di minuscole creature bioluminescenti che hanno la capacità di brillare tutte insieme si riuniscono in superficie.

Uno dei membri dell'equipaggio, Naomi McKinnon, ha dichiarato al New York Times che nella notte totalmente senza luna, il mare sotto la loro nave brillava così intensamente che sono stati comunque in grado di catturare alcune immagini (sfocate) con i loro smartphone. Il fenomeno è stato osservato anche da altre persone che si trovano in questa parte dell'oceano con la loro imbarcazione.

Questi eventi sono stati riscontrati principalmente nell'Oceano Indiano e nelle acque intorno all'Isola di Giava. Gli esperti stanno attualmente studiando il raro avvenimento grazie alle relative immagini satellitari, che hanno attirato le curiosità da parte degli addetti ai lavori. Insomma, qualcosa di unico che lascia letteralmente di stucco tutti coloro che lo osservano.

