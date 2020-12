Perché da questi oggetti riflessi vediamo due forme geometriche differenti?

La cosa bella delle illusioni ottiche è che riescono a farci dubitare di qualcosa. Ad esempio, molti penseranno che questa immagine (che troverete al meglio in calce alla notizia) sia modificata. Lo è, ma non è stata modificata digitalmente, ma dal nostro incredibile cervello. Adesso vi spieghiamo come.

A creare questa illusione è stato il dottor Sugihara Kukichi, professore di ingegneria presso l'Università Meiji del Giappone, per il concorso "Illusion of the Year del 2016" e si è perfino classificato secondo. Protagonista dell'illusione è una speciale forma geometrica che sembra essere simultaneamente "due forme diverse".

Si tratta, in poche parole, di un oggetto che ha le stesse caratteristiche di un quadrato e di un cerchio. I lati, infatti, sono ondulati e - in base alla posizione in cui si osservano - vengono identificati dal nostro cervello o come un cerchio o come un quadrato. Dopo che il video di questa illusione ottica è finito sul web (nell'ormai lontano 2016), sono sbucati decine di tutorial che spiegavano l'illusione, insieme a delle guide per creare questi "oggetti illusori" (che potrete consultare in questo video di Youtube).

Volete conoscere altre illusioni ottiche? Date un occhio alla vincitrice del secondo posto del concorso "Best Illusion of the Year 2019", l'illusione "Change the Color".