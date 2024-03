Perché il nostro ombelico ha proprio quella forma e a cosa serve da adulti?

Una delle caratteristiche fisiche che accomunano tutti i mammiferi e molti altri animali è il possedere un ombelico, un foro che può essere più o meno profondo e che si trova al centro dell'addome, da cui partiva il cordone ombelicale durante le fasi dello sviluppo embrionale.

Molte specie presentano un ombelico molto piccolo, mentre altre - come noi esseri umani - presentano un foro molto più grande e facilmente visibile ad occhio nudo anche da adulti. Ciò che rende però il nostro ombelico molto più particolare rispetto quello di altre creature (tra cui i dinosauri) è che gli esseri umani si possono dividere in due gruppi: coloro che hanno un ombelico interno, visibile come una rientranza sulla superficie dell'addome, e quelli che hanno un ombelico esterno, simile a un bottone.

Seppur le forme dell'ombelico possono essere diverse (a cerchio, a fessura, a lenticchia, eccetera), la nostra specie presenta infatti due conformazioni generali, che secondo molti derivano dalle modalità di taglio del cordone ombelicale durante il parto.

Tuttavia, molteplici studi di neonatologia hanno dimostrato che questo non è vero: sottoponendo diversi bambini alla stessa tipologia di taglio del cordone, si è dimostrato che la forma dell'ombelico non deriva dall'abilità dell'ostetrica o di colui che compie questa operazione.

Ad un certo punto si è dunque creduto che la questione della forma dell'ombelico potesse essere indagata tramite la genetica, ma quando gli scienziati hanno cominciato a contare l'elevato numero di gemelli omozigoti che presentano ombelichi dalle forme differenti, si è capito anche che non era una questione di DNA.

Dopo decenni di riflessioni, alla fine alcuni medici statunitensi si accorsero che la forma dell'ombelico poteva essere correlata al processo di cicatrizzazione della ferita provocata all'addome, al momento del taglio del cordone ombelicale, e che quindi a guidare la formazione dell'ombelico potesse essere l'infiammazione presente in quell'area dopo il parto.

In questo momento storico, grazie al progredire delle scienze mediche e al miglioramento delle condizioni di vita dopo le nascite, circa il 90% delle persone su questo pianeta presenta un ombelico interno, mentre il restante 10% presenta un ombelico esterno. Escludendo coloro che soffrono di ernia e di granulomi, coloro che hanno questa tipologia di ombelico in realtà sono in perfetta salute, ma a differenza degli altri, durante le fasi iniziale della loro vita, hanno avuto più difficoltà a cicatrizzare la ferita provocata al momento del taglio del cordone.

Per quanto possa sembrare strano, questo foro svolge inoltre dei compiti anche durante la vita adulta. È stato infatti dimostrato che entrambi i sessi possono valutare la bellezza dei potenziali partner considerando la forma di questo piccolo foro, che nasconde notevoli indizi sullo stato di salute delle persone.

L'Onfalofobia è invece la paura degli ombelichi, una patologia nervosa che spinge le persone a credere che gli ombelichi siano pericolosi e molto disgustosi.

