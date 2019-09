Ecco perché OnePlus 7T non ha la ricarica wireless

OnePlus 7T è stato annunciato ufficialmente qualche giorno fa, ma gli appassionati del mondo smartphone si sono accorti della mancanza di una funzionalità: la ricarica wireless. Pete Lau, CEO di OnePlus, ha quindi dovuto spiegare i motivi che hanno portato l'azienda cinese a lasciar perdere questa possibilità.

Infatti, come riportato anche da 91Mobiles, Lau ha dichiarato che il team di OnePlus ha preso in considerazione l'idea di "adeguarsi" alla concorrenza in tal senso, ma la società cinese vuole prima riuscire ad implementare per bene questa tipologia di ricarica, rendendola una valida alternativa alla carica cablata. In parole povere, deve essere all'altezza del nome "Warp Charge". L'azienda cinese ha testato la ricarica wireless a 30W, ma ci sono stati diversi inconvenienti in termini di surriscaldamento dello smartphone e quindi alla fine si è deciso di non implementarla.

Insomma, la OnePlus sta lavorando duramente alla ricarica wireless rapida per i suoi dispositivi, ma bisognerà attendere ancora un po' prima di vederla implementata su uno smartphone in vendita. Tuttavia, probabilmente ci saranno novità già dalla prossima generazione di dispositivi della società cinese. Con ogni probabilità se ne riparlerà il prossimo anno, ma perlomeno i fan degli smartphone dell'azienda cinese adesso hanno ulteriori informazioni in merito a questa funzionalità.