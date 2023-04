Perché gli orsi riescono a fare questa cosa e noi esseri umani no?

Un intero volo a lungo raggio con sedili stretti, rappresenta un rischio per la formazione di pericolosi coaguli di sangue. Ma come mai gli orsi immobili e ibernati non hanno questi problemi? Ora gli scienziati hanno una risposta.

Abbiamo recentemente visto come le lumache si preparino al letargo, ma gli orsi che fanno la stessa cosa, hanno bassi livelli di una proteina chiave che aiuta la formazione di coaguli di sangue, riferiscono i ricercatori su Science del 14 aprile. Le piastrine prive di questa proteina non si uniscono facilmente, proteggendo gli animali dallo sviluppo di coaguli di sangue potenzialmente pericolosi.

Lo studio è un "enorme passo avanti", afferma Tinen Iles, un biologo computazionale dell'Università del Minnesota a Minneapolis che non è stato coinvolto nella ricerca. Ora, i ricercatori hanno una tabella di marcia per imitare le soluzioni della natura con i farmaci.

La proteina da shock termico 47, detta anche HSP47, si trova normalmente nelle cellule che compongono i tessuti connettivi come le ossa e la cartilagine. Si trova anche nelle piastrine dove si lega al collagene, una proteina che aiuta le piastrine a restare unite. Tutto ciò risulta particolarmente utile in presenza di un taglio o di altre lesioni. I potenziali farmaci basati sulla scoperta di questo studio mirerebbero a impedire all'HSP47 di interagire con le proteine o le cellule immunitarie che innescano i coaguli, afferma Tobias Petzold, cardiologo dell'ospedale universitario della Ludwig-Maximilians-Universität München.

Ad esempio, stare fermi per lunghi periodi di tempo, come durante i viaggi aerei, può mettere le persone a rischio di sviluppare trombosi venosa profonda, rari ma pericolosi coaguli di sangue che di solito si formano nelle gambe.

Petzold e colleghi hanno analizzato campioni di sangue di 13 orsi bruni selvatici (Ursus arctos) in inverno e in estate. Le piastrine dei campioni di sangue prelevati durante il letargo avevano meno probabilità di aggregarsi rispetto ai campioni estivi. Tale differenza stagionale è stata attribuita all'HSP47 nelle piastrine: negli orsi in letargo, i livelli della proteina erano circa un cinquantesimo della quantità trovata negli animali attivi.

Nel complesso, non solo gli orsi occupano una ex stazione sovietica, ma la maggior parte degli animali utilizza proteine ​​e cellule simili per formare coaguli e prevenire la perdita di sangue. Capire come i corpi umani regolano specificamente l'HSP47 è importante affinché i potenziali farmaci trovino il giusto equilibrio tra la prevenzione dei coaguli e l'eccessivo sanguinamento.