Ecco perché fare un orto in città potrebbe essere una pessima idea

Secondo quanto riportato da una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Cities e condotta dall’Università del Michigan, coltivare un orto o un giardino urbano potrebbe non essere una bella idea. Scopriamo perché.

Dopo aver coltivato piante sulla Luna, nel corso degli anni è aumentata sempre di più la percentuale di persone che sceglie di curare un piccolo orticello in un contesto urbano. Si parla infatti di stime che vanno dal 20% al 30% della popolazione urbana globale.

Il team di ricerca guidato da Jason Hawes e Benjamin Goldstein, ha scupolosamente analizzato 73 orti urbani di 5 Paesi diversi: Stati Uniti, Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Per ogni singolo orto, è stato misurato il livello di emissioni di gas serra prodotto. I risultati parlano chiaro.

A quanto pare, l’agricoltura urbana ha emissioni di carbonio addirittura 6 volte più elevate (per porzione di cibo) rispetto a quella convenzionale.

Se in media una porzione di cibo coltivata in città equivale a 0,42 chilogrammi di CO2, la stessa porzione coltivata attraverso l’agricoltura tradizionale ne genera "solamente" 0,07 chilogrammi. Ma quale potrebbe essere la causa principale?

Probabilmente il problema maggiore risiede nei materiali utilizzati per costruire le infrastrutture. Inoltre, ciascun orto urbano viene adoperato solitamente per poco tempo, ragion per cui l’impatto della costruzione iniziale risulta decisamente svantaggioso se si considerano le emissioni di carbonio.

Dopo aver visto perché sia dannoso mangiare insalata nello spazio e per quanto in realtà esistano alcune eccezioni, come nel caso dei pomodori coltivati solitamente nelle serre, è significativo constatare l’impatto ambientale di queste attività apparentemente innocue.