Ecco perché Oxford durante il Medioevo era il posto più pericoloso del mondo

Oxford, oggi celebrata come culla del sapere e dell'élite accademica, nasconde un passato oscuro e sanguinoso. E se vi dicessimo che le strade di Oxford del 14° secolo avevano un tasso di omicidi per abitante quattro-cinque volte superiore rispetto a metropoli come Londra e York? E la causa principale di questa ondata di violenza? Gli studenti.

Documenti storici recentemente tradotti rivelano che il 75% degli autori di omicidi erano identificati come "clericus", termine spesso utilizzato per descrivere gli studenti o i membri dell'Università di Oxford di recente fondazione. Anche il 72% delle vittime apparteneva a questa categoria.

Queste scoperte sono state raccolte e presentate in una mappa interattiva online, chiamata "Medieval Murder Map", curata dal Violence Research Centre dell'Università di Cambridge. Il motivo di questa carneficina? Manuel Eisner, criminologo e principale ricercatore della mappa, sottolinea che gli studenti di Oxford erano tutti maschi, con un'età compresa tra i quattordici e i ventuno anni, periodo tipico di massima propensione alla violenza e alla ricerca del rischio.

Questi giovani, lontani dal controllo familiare, si trovavano in un ambiente ricco di armi, con facile accesso a taverne e prostitute. La mappa, lanciata originariamente nel 2018, è stata recentemente aggiornata con nuovi dettagli su incidenti, morti improvvise, casi di santuario e decessi in prigione.

Simile ad oggi, quando veniva scoperta una vittima di omicidio, veniva chiamato il coroner e assemblata una giuria per indagare. Quest'ultima, composta da uomini locali di buona reputazione, aveva il compito di stabilire l'andamento degli eventi ascoltando i testimoni e valutando le prove. Tuttavia, nonostante la violenza, la vita nelle città medievali non era priva di leggi.

La comunità conosceva i propri diritti e ricorreva alla legge quando emergevano conflitti. Ogni caso offre uno scorcio delle dinamiche che hanno creato un'esplosione di violenza nelle strade dell'Inghilterra sette secoli fa.