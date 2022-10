Perché nei paesi nordici i bambini vengono lasciati a dormire fuori da soli?

Passeggiando per le strade della Danimarca, Svezia, Norvegia o Finlandia è possibile vedere passeggini e carrozzine solitari con un bambino addormentato dentro, anche in una fredda giornata invernale. La pratica può sembrare strana ai forestieri, ma è una tradizione ampiamente accettata tra i genitori nordici e incoraggiata dall'opinione pubblica.

Recentemente un video comparso su TikTok, diventato virale con 2 milioni di visualizzazione e migliaia di commenti, spiega che in Danimarca è un qualcosa di molto comune, così come in Russia e alcune parti dell'Europa orientale. Ovviamente le persone nei commenti sono rimasti stupiti, più che per l'azione in sé, per la sicurezza di un'abitudine simile.

Diciamoci la verità: ai giorni d'oggi chi è che lascerebbe fuori il proprio bambino in strada e da solo? "Come americano, non riesco nemmeno a immaginare una società così sicura... il che è triste", ha scritto un utente. "Immagina di sentirti così al sicuro in un paese", ha commentato un'altra persona. Questo senso di sicurezza relativamente elevato ha sicuramente svolto un ruolo nel modo in cui è nata la pratica.

Danimarca, Finlandia, Islanda e altri paesi di queste zone sono spesso al primo posto come alcuni dei paesi più felici del mondo, caratterizzati da alti livelli di coesione sociale, buoni sistemi sanitari e bassa criminalità. Meno chiari sono i benefici: uno studio del 2008 ha esaminato questa particolare pratica in Finlandia durante l'inverno. Gli addetti ai lavori hanno scoperto che di solito iniziava quando il bambino aveva 2 settimane e veniva generalmente eseguito una volta al giorno.

I genitori hanno riferito di aver lasciato dormire felicemente i loro bambini all'aperto a temperature fino a -15°C, mantenendoli a proprio agio avvolgendoli in abiti di lana. Quasi tutti gli intervistati hanno affermato di ritenere che i benefici per il benessere provengano dall'esposizione dei giovani all'aria fresca (sebbene ciò non sia mai stato dimostrato da un solido studio scientifico).