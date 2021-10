Perché le palle da basket hanno le linee nere? No, non è per moda

Molte volte, le caratteristiche di un oggetto non sono messe lì per caso. Ad esempio, così come vi abbiamo precedentemente raccontato, le palline di golf hanno le fossette per un motivo specifico e allo stesso modo anche le palle da basket hanno le linee nere per una particolarità. Oggi vi diremo di che si tratta.

Le linee su una palla per la palla canestro rendono lo sport più facile da giocare. Così come le punte presenti su tutta la superfice del pallone, le scanalature rendono la palla più maneggevole. In questo gioco il controllo della sfera è importantissimo, per questo le linee consentono ai giocatori di afferrare meglio la palla e di indirizzarla in una direzione diversa nel breve momento in cui entra in contatto con le loro mani (a proposito, ecco la cosa più difficile da fare in uno sport).

Il controllo della palla, infatti, sarebbe molto più problematico se fosse completamente liscia. Potrete sentire la differenza giocando a pallacanestro con un pallone con le linee consumate; in questo caso durante l'attività sportiva la palla sarebbe molto meno facile da controllare rispetto a una nuova.

Questa modifica venne fatta soltanto dopo la creazione dello sport. Agli albori della storia di questa disciplina sportiva, il basket veniva giocato con palloni da calcio lisci su un campo di legno duro lucidato a olio. Così come potrete immaginare, controllare la sfera ai tempi era molto più difficile di adesso... fortuna che successivamente vennero attuate le giuste accortezze.