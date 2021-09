Perché le palline da golf hanno le fossette? A cosa servono?

Le palline da golf, come ben saprete, sono molto diverse da quelle che si utilizzano negli altri sport. Osservandole bene, noterete che hanno centinaia di piccole depressioni sulla loro superficie. Queste fosse, quindi, hanno una loro utilità o sono solo per bellezza? Vediamolo insieme.

La risposta breve è: sì, servono per giocare a golf e sono essenziali per lo sport. Queste depressioni, infatti, permettono una sorta di migliore "ottimizzazione" aerodinamica, permettendo alla palla di percorrere delle distanze maggiori, semplicemente influenzando la portanza e il trascinamento dell'oggetto in aria.

Secondo quanto riportato da Scientific American, una palla con queste depressioni viaggia due volte più lontana rispetto a una senza fossette. Il motivo è semplice: queste depressioni producono la creazione di uno strato d'aria attorno alla palla, riducendo la scia d'aria e la resistenza. L'aria, quindi, scorre più uniformemente intorno alla palla, permettendola di andare più lontana.

Ovviamente, così come potrete immaginare, anche la profondità delle fossette può fare una grande differenza. Una pallina da golf ha all'incirca da 300-500 depressioni sferiche profonde 0,2 millimetri, anche se in commercio si stanno diffondendo delle palline con delle fossette con una forma esagonale per ridurre ulteriormente la resistenza dell'aria.

In principio, infatti, le palline da golf non avevano questi buchi, ma gli esperti notarono che più una palla si intaccava e si danneggiava, più lontano si sarebbe spostata.