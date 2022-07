Perché i panda mangiano solo bambù? Una nuova scoperta potrebbe spiegarlo

Il panda è un animale la cui dieta è molto curiosa poiché caratterizzata da un solo e unico alimento, il bambù. Un nuovo studio cerca di capirne il perché.

Xiaoming Wang, curatore presso il Natural History Museum of Los Angeles County, ha raccontato di un insolito studio pubblicato su Scientific Reports. La ricerca rileva la scoperta di un fossile di un panda che presenta una caratteristica molto particolare ovvero il famoso "falso pollice".

Per anni e anni, questo, ha rappresentato un vero e proprio mistero dal momento che nel corso del tempo sono stati rinvenuti pochissimi fossili di panda o dei suoi antenati. Il fossile oggetto dello studio appartiene ad una specie ormai estinta detta "Ailurarctos", vissuta ben 6 milioni di anni fa nella Cina meridionale e presenta anch'esso il falso pollice.

Come sottolinea il nome stesso, non si tratta di un vero e proprio pollice bensì di un osso del polso (il sesamoide radiale) allungato fino ad assomigliare ad un lungo pollice. Si tratta di una caratteristica fondamentale per la dieta dei panda poiché gli consente di spezzettare le canne di bambù.

Ciò che ha destato maggiore scalpore è che il falso pollice del primo panda ovvero del fossile rinvenuto appare più lungo rispetto agli attuali panda. Lo studioso Wang afferma che ciò potrebbe essere spiegato dal fatto che i primi panda rinunciarono ad una dieta generalista per concentrarsi solo sul bambù.

Inoltre, un pollice falso troppo lungo potrebbe creare però problemi di deambulazione quindi è molto probabile che le specie successive abbiamo affinato tale struttura, semplicemente per semplificarsi la vita.

