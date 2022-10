Ecco perché nei parchi acquatici dovremmo sostituire i delfini con dei robot

I delfini sono delle creature davvero incredibili, oltre a essere animali davvero intelligenti. Per questo motivo tenerli in cattività, vista la loro sensibilità, è qualcosa di poco etico e una società di effetti speciali in America potrebbe aver trovato la soluzione perfetta: delfini animatronics.

A 15 studenti sono stati presentati due scenari ipotetici: nuotare e interagire con un delfino nella vita reale, oppure nuotare e interagire con la versione animatronica del suddetto animale. Dieci partecipanti hanno scelto di nuotare con la creatura viva, poiché l'esperienza per loro era irripetibile, i restanti 5 volevano nuotare con il robot perché contrari allo sfruttamento animale.

Dopo aver risposto, agli studenti sono stati fatti vedere due video: il primo era un documentario sulla vita di un'orca in cattività, mentre il secondo video è un video promozionale di Edge Innovations sulla loro alternativa ai delfini animatronic. Dopo di ciò gli universitari hanno risposto nuovamente alle domande e, dei 10 ragazzi che volevano nuotare con il mammifero acquatico, tutti tranne uno hanno poi scelto l'animatronic.

Gli altri 9 studenti hanno dichiarato di aver cambiato idea dopo aver visto il video sullo sfruttamento dell'orca in cattività (come questo circo che sta usando ologrammi). Le risposte, in poche parole, hanno evidenziato il ruolo dei media nel cambiare le percezioni dell'uso degli animali a scopo di lucro. Mentre in tutto il mondo il benessere degli esseri viventi sta facendo un passo avanti, come in Francia che sono stati vietati gli animali vivi nei circhi o nei parchi acquatici, è importante oggi più che mai lasciare queste creature libere dal nostro sfruttamento.