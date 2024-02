Perché tutti stanno parlando di Zoozve? La prima luna trovata nello spazio

Una scoperta ha recentemente acceso l'immaginazione di scienziati e appassionati: Zoozve, la prima quasi-luna del nostro sistema solare. Questa straordinaria rivelazione ha inizio nel 2002, quando gli astronomi individuarono un oggetto misterioso nei pressi di Venere.

La curiosità per questo corpo celeste è stata riaccesa da un thread su X, dove Latif Nasser, conduttore di Radiolab, ha condiviso la sua indagine sul misterioso "Zoozve" menzionato in un poster astronomico del figlio di due anni. Dopo ricerche e consultazioni, è emerso che Zoozve non era altro che l'oggetto 2002 VE 68, un nome provvisorio assegnato in base all'anno di scoperta.

Questo oggetto spaziale si è rivelato molto più interessante dei comuni asteroidi, grazie alla sua orbita insolita. Come tutti gli asteroidi, 2002 VE 68 orbita attorno al Sole, ma la sua particolarità sta nel fatto che il suo "anno" è quasi identico a quello di Venere, viaggiando quasi in sincronia con il pianeta. Questa scoperta ha portato alla classificazione di 2002 VE 68 come la prima quasi-luna, o quasi-satellite, del sistema solare.

I quasi-satelliti, come suggerisce il nome, non sono propriamente lune. Orbitano attorno al Sole, ma sono anche influenzati dai pianeti lungo il loro percorso. Da allora, sono stati scoperti altri oggetti simili, e la Terra stessa ne possiede due riconosciuti ufficialmente. 2002 VE 68 ha orbitato attorno al Sole e incontrato Venere per un periodo considerevole, ma gli scienziati ritengono che possa provenire da altrove.

I loro calcoli suggeriscono che si trovi nella sua attuale orbita da circa sette millenni e che vi rimarrà per altri cinque secoli. Gli incontri ravvicinati con Venere e Mercurio sono esclusi nell'intervallo di tempo in cui è possibile calcolare affidabilmente l'orbita, ma sono previsti ripetuti incontri con la Terra. Dalle evoluzioni dell'orbita di questo oggetto, gli scienziati concludono che possa essere stato un asteroide vicino alla Terra, che circa 7.000 anni fa è stato inserito nella sua attuale orbita dall'azione del nostro mondo.

A proposito, ma cosa succederebbe se il nostro pianeta avesse due lune?