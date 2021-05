Perchè si passa al DVB-T2 e come migliorerà la qualità dei canali TV?

E' ormai acclarato che nel giro di qualche mese prenderà il via lo switch off al DVB-T2, secondo il calendario stilato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma non tutti sanno il motivo per cui si è deciso di procedere con questo switch off.

La decisione, infatti, non è stata presa dall'Italia unilateralmente. Il MISE infatti sottolinea che la Comunità Europea ha disposto la cessione della banda 700 MHz per la telefonia mobile, in modo tale da fronteggiare la crescita esponenziale della domanda di traffico dati in mobilità. Nelle note si legge che, di conseguenza, "il passaggio al DVB-T2 si rende necessario in quanto permetterà alle emittenti TV di continuare a trasmettere la stessa quantità di canali, aumentandone possibilmente risoluzione e qualità".

Per quanto riguarda i vantaggi, invece, in termini di fruibilità dei canali TV, garantirà un guadagno in efficienza nell'uso dello spettro, ma si tradurrà anche in un minore inquinamento elettromagnetico. Previsto anche un miglioramento della qualità audio e video per l'utente finale, che porrà le basi per l'evoluzione verso la così detta TV 4.0.

Nella passate ore abbiamo anche spiegato quali canali passeranno al DVB-T2 e quali sono i TV e decoder compatibili con il nuovo standard. Ricordiamo che è anche disponibile il bonus TV da 50 Euro per favorire lo switch off.