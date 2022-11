Perché passare sotto le scale porta sfortuna? Te lo spieghiamo!

Continua il nostro appuntamento con le superstizioni, iniziato la scorsa volta con la figura della saliera caduta per sbaglio. Nel caso tu fossi una persona superstiziosa, ti sarai sicuramente allenato ad evitare gatti neri, calpestare crepe e a non passare sotto le scale! Oggi vi spieghiamo perché quest’ultima azione attirerebbe sfortuna.

Partiamo con una doverosa premessa: non si trovano moltissime scale in giro e difficilmente ci passa per la testa di camminare sotto il supporto su cui lavora l’operaio di turno. In Italia, oltre alla versione originale della scala-porta-iella, è molto più nota la sfortuna conseguente al transito sotto i cartelloni stradali sui marciapiedi, come quelli che avvisano al guidatore che sta entrando in un altro comune: “Benvenuti a Castello di Cisterna”.

Come per la vicenda della saliera, anche qui ci sono delle ragioni pratiche: nella storia, è molto probabile che molte persone abbiano recato gravi infortuni ai lavoratori, perché hanno distrattamente urtato le scale su cui operavano.

Ma queste narrazioni sono quelle meno interessanti, perciò ecco la teoria religiosa: fin dai tempi antichi, il numero tre ha assunto molti significati legati al divino e alla perfezione (vi basti pensare la Santissima Trinità) e, guarda caso, le scale aperte e divaricate formano un triangolo, ovvero una figura a tre vertici. Percorrere una manifestazione della Trinità è una vera è propria blasfemia, in quanto si sta rompendo l’armonia del creato.

Altri credono che una scala contro un muro assomigli a una forca. Gli strumenti della morte venivano puntellati ai lati per consentire alla persona che veniva impiccata di salire abbastanza in alto da raggiungere la corda. Esiste anche una terza teoria, offertaci da “The Encyclopedia of Superstitions” di Richard Webster, che coinvolge la credenza egiziana: se cammini sotto una scala, potresti vedere accidentalmente un dio salire o scendere.

Proprio come la malsana idea che passare sotto una scala porti sfortuna, anche le teorie e le storie dietro di essa sono superficiali e volubili; tuttavia, è sempre curioso scoprire come sono nate le superstizioni che si palesano ancor oggi, fra di noi. Ne abbiamo parlato approfonditamente nel nostro articolo sui portasfortuna.