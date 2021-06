Perché abbiamo paura del buio? Un nuovo studio fa luce sulla faccenda

Da piccoli quasi tutti avranno avuto paura del buio e, perfino oggi da adulti, la totale assenza di luce riesce comunque a mettere in soggezione. Viene da chiedersi: perché gli esseri umani hanno così tanto paura del buio? Un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE ha cercato di scoprire la risposta.

Sappiamo che la luce è molto importante per la nostra fisiologia, semplicemente perché influenza il nostro ciclo circadiano, l'umore e in parte anche le nostre emozioni. I risultati nei roditori suggeriscono che la luce può anche avere un effetto molto marcato sul centro di elaborazione della paura e delle emozioni del cervello (un'area chiamata amigdala).

Gli scienziati dietro il nuovo studio hanno voluto condurre delle ricerche sugli umani, per questo motivo hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per studiare come faccia la luce rispetto al buio a influenzare l'attività dell'amigdala. I ricercatori hanno scoperto che quando i partecipanti erano esposti a luce moderata (pari a 100 lux), la loro attività dell'amigdala era inferiore rispetto a quando erano esposti a luce fioca (pari a 10 lux).

L'amigdala è collegata a una regione del cervello chiamata corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC), coinvolta nell'elaborazione del rischio, delle risposte emotive e della paura. Nello studio, dove sono stati coinvolti 24 partecipanti, gli esperti hanno scoperto che la luce sopprime direttamente l'attività dell'amigdala e aumenta la connettività tra l'amigdala e il vmPFC.

La mancanza di luce, quindi, potrebbe attivare "negativamente" queste due regioni. "La luce è uno strumento terapeutico efficace per i problemi dell'umore", scrivono gli autori nel loro articolo. Servono altri studi per affermare quanto detto, ma sicuramente il documento mostra il motivo per cui gli esseri umani siano più spaventati dal buio che dalla luce.

