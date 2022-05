Perché PayPal non mi fa pagare in 3 rate? Ecco le possibili ragioni

Da qualche settimana, è disponibile in Italia la possibilità di pagare in tre rate PayPal anche i bollettini PagoPA. L'intermediario però già da diverso tempo ha lanciato nel nostro paese il sistema di rateizzazione, ma su alcuni prodotti non è disponibile, perchè?

Le motivazioni potrebbero essere tante. Innanzitutto, è bene precisare che il sistema "Paga in 3 Rate" di PayPal è disponibile solo per gli importi da 30 Euro a 2000 Euro massimo, motivo per cui se l'oggetto che volete rateizzare ha un costo inferiore o superiore a tali cifre, non sarete in grado di spalmare la cifra.

Inoltre, come leggiamo nelle condizioni del servizio, "PayPal si riserva il diritto di concedere o rifiutare il Finanziamento "Paga in 3 rate", in particolare in base alla situazione finanziaria dell'Utente", e vi invitiamo a tenere conto di questo aspetto nel caso in cui l'opzione non fosse disponibile.

All'articolo 2 delle condizioni del servizio di PayPal, si legge anche che ""Paga in 3 rate" non sarà disponibile laddove l'Importo della Transazione sia ridotto al di sotto di EURO 30 e potrebbe non essere disponibile per gli acquisti presso alcuni esercenti". Non è chiaro se debbano essere gli stessi negozi ad attivarlo o meno, però.

Per le condizioni di Paga in 3 Rate Paypal vi rimandiamo alla pagina dedicata.