Ecco perché pensarci bene prima di prendere un pappagallo come animale domestico

I pappagalli, spesso percepiti come animali domestici ideali per la loro intelligenza e vivacità, sono in realtà animali selvatici che mantengono tratti selvaggi anche se allevati in cattività. Ecco perché gli esperti, quindi, consigliano di scegliere con cautela.

Questi tratti "negativi" e da considerare includono vocalizzazioni rumorose, morsi potenti e aggressività legata allo stress della cattività, che non si adattano bene alla vita domestica. Questo rende i pappagalli compagni frustranti, distruttivi, disordinati e rumorosi, aumentando la probabilità che vengano maltrattati, trascurati e infine abbandonati.

I pappagalli sono animali rumorosi che necessitano di libertà per vivere felici. Le loro vocalizzazioni aiutano a comunicare a distanza in natura, ma possono essere troppo rumorose e snervanti per alcune persone in un ambiente domestico. Questi volatili sono anche altamente intelligenti e ipersensibili, sia emotivamente che fisicamente.

Una manipolazione impropria può insegnare loro a mordere e diventare aggressivi, causando problemi psicologici e fisici. Il becco dei pappagalli è progettato per masticare costantemente, ma può anche essere pericoloso e causare gravi lesioni agli esseri umani. Anche i pappagalli piccoli possono mordere quando spaventati o sorpresi. Molti finiscono per vivere in condizioni deplorevoli, soffrendo di solitudine o sovraffollamento e diventando vittime di accumulo.

Nonostante la sofferenza, la riproduzione dei pappagalli non sta rallentando, con milioni di pappagalli che entrano nel mercato ogni anno. Sapete, infatti, che queste creature si videochiamano per non sentirsi soli?