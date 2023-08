Ecco perché si pensava che in Congo ci fossero ancora i dinosauri

In Congo circolano storie di una creatura leggendaria, un animale che sembra uscito direttamente dai libri di storia preistorica. Questo essere, conosciuto come Mokele-Mbembe, è descritto come un gigante simile a un dinosauro, con un lungo collo, un corpo massiccio e una coda imponente, che si muove tra paludi e fiumi.

Mokele-Mbembe, che in lingua Lingala significa "colui che ferma il flusso dei fiumi", è diventato uno dei misteri più affascinanti del continente africano.

Alcuni sostengono che la sua esistenza sia stata ispirata da avvistamenti di animali reali, come elefanti o ippopotami, visti da lontano e interpretati erroneamente... e c'è ovviamente chi crede che dietro queste storie ci sia qualcosa di più, forse un retaggio di un'epoca in cui i dinosauri dominavano la Terra.

Le rappresentazioni di creature simili al Brontosauro, potrebbero aver alimentato queste voci, ma c'è un altro aspetto da considerare: l'atteggiamento di alcuni occidentali nei confronti dell'Africa all'inizio del 1900.

Molti credevano che il continente fosse rimasto indietro nel tempo, quasi congelato nell'era dei dinosauri. Questa percezione distorta potrebbe aver dato origine all'idea che creature preistoriche come Mokele-Mbembe potessero ancora esistere in Africa. Purtroppo (o per fortuna) dobbiamo darvi una brutta notizia: nonostante le numerose spedizioni e ricerche, non è mai stata trovata alcuna prova concreta dell'esistenza di questa leggendaria creatura.

Un po', se vogliamo come il mostro di Loch Ness (probabilmente una super anguilla) o il Bigfoot (orsi che camminano sulle due zampe).