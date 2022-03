Perché le persone stanno acquistando in massa compresse di iodio?

In tutta l'Europa le compresse di iodio stanno letteralmente andando a ruba, per un macabro motivo principale: per paura che l'invasione della Russia in Ucraina possa dar via a una vera e propria escalation nucleare. Alcuni stati hanno perfino finito le scorte di pillole, mentre alcuni pacchetti su internet costano fino a 150 dollari.

Lo iodio è una sostanza chimica importante per il nostro corpo e, poiché non viene prodotta naturalmente, deve essere assunta nei cibi o come integratore. La sua funzione è necessaria alla ghiandola tiroidea alla base del collo per produrre ormoni che controllano molte funzioni come la crescita, il metabolismo e perfino lo sviluppo.

Assumere iodio è sicuramente utile dopo un disastro nucleare, ma non proteggerà assolutamente dalle radiazioni. Dopo un evento nucleare, dello iodio radioattivo potrà essere rilasciato nell'aria ed entrerà nel corpo di chiunque si trovi all'interno della zona di ricaduta (a proposito, quante armi nucleari esistono sulla Terra?). L'assunzione di iodio, appena prima o subito dopo un incidente nucleare, "riempie" la tiroide e blocca l'assorbimento di altro iodio, che sia radioattivo o meno.

Ciò impedisce allo iodio radioattivo di entrare nella ghiandola e può aiutare a proteggerla dalle lesioni. Una pillola dovrebbe essere efficace per circa 24 ore come una sorta di protezione. In seguito alla catastrofe nucleare di Chernobyl nel 1986 ad esempio, è stato segnalato un aumento significativo del cancro alla tiroide tra i bambini esposti allo sostanza radioattiva.

Assumere una di questa compressa può, almeno in teoria, aiutare a ridurre (ridurre, non evitare!) questo rischio. Non si deve assumere iodio come misura per prevenire la contaminazione delle radiazioni perché, purtroppo, non servirà a nulla. Le compresse di iodio, inoltre, devono essere assunte solo su consiglio delle autorità sanitarie.