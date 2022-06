Perché ci sono persone che amano guardare video sui brufoli?

Avrete sicuramente incontrato nella vostra vita quella persona che ama guardare quei video che descrivono con una grande minuzia la pulizia del viso, come la rimozione di brufoli purulenti e altre strane escrescenze, e molto probabilmente anche voi avrete visto qualcosa di simile. Perché il cervello è attratto da cose simili?

Effettivamente, per quale motivo si dovrebbero osservare dei video che sono così disgustosi sulla carta? Secondo alcuni studi da parte degli psicologi, il motivo di una forma di curiosità così morbosa è che in questo modo possiamo imparare ad evitare situazioni simili. Inoltre, la grottesca pulizia di brufoli o denti essenzialmente può far provare un'emozione intensa (in questo caso disgusto).

Così come esistono persone che amano gli horror per quella sensazione di paura e terrore che trasmettono loro i film, esistono persone che provano una certa soddisfazione (o per dirlo con i termini moderni "satisfaction") nel vedere certi contenuti. A sostegno di questa tesi, infatti, dei ricercatori hanno attuato anche delle scansioni cerebrali.

I fan di questi video (che conosceranno senza alcun dubbio la dottoressa Pimple Popper) hanno mostrato una maggiore attività nella parte anteriore del cervello e una minore disattivazione delle aree cerebrali legate al piacere, rispetto ai non fan, e hanno sperimentato meno disgusto. Gli appassionati di questo genere di contenuti, che si descrivono altrettanto inclini alla ripugnanza come gli altri, hanno anche riferito di essere più in grado di controllare le loro reazioni di questa sensazione.

Un po' come funziona per coloro che amano l'ASMR, quindi, esistono persone che si rilassano con video delle pulizie del viso.