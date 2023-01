Perché più persone si ammalano in inverno? I motivi sono tanti

In inverno è più facile prendersi un malanno. Molti attribuiscono ciò all'abbassamento delle temperature, ma il freddo non fa venire il raffreddore o la febbre direttamente. Spiegare il motivo di ciò è più complicato del previsto, ma la scienza ha una risposta.

Quella più semplice è che in inverno tendiamo spesso a stare in casa con le altre persone, rispetto all'estate, e le possibilità di contagio aumentano. Secondo il National Institutes of Health, il rivestimento lipidico (o grasso) delle cellule influenzali (come i virus) tende a trasformarsi in liquido a temperature più elevate, rendendolo meno stabile e trasmissibile.

Quando entra in contatto con le vie respiratorie, il rivestimento si dissolve e inizia a infettare più facilmente il suo ospite. I virus, insomma, beneficiano particolarmente delle fredde temperature; questo anche perché in inverno c'è meno umidità nell'aria e gli agenti patogeni (che si trovano anche nel nostro WC) possono viaggiare più lontano e rimanere nell'aria più a lungo senza legarsi alle molecole d'acqua.

Poiché le finestre rimangono chiuse, solitamente, c'è anche una minore ventilazione interna che può portare ad aria viziata e germi persistenti. È anche possibile che il freddo possa avere un impatto sul nostro sistema immunitario: uno studio sul The Journal of Allergy and Clinical Immunology ha esaminato la possibilità che la difesa immunitaria nel naso diventi meno efficace con il calo delle temperature, sebbene non ci sia un consenso generale sul fatto che il freddo influisca sul nostro sistema immunitario.