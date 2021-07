Perché le persone credono all'oroscopo? Effetti Barnum e Placebo

L'oroscopo è ormai onnipresente nelle riviste ed è diventato popolare anche grazie ad alcune trasmissioni televisive. La scienza e l'astrologia hanno tuttavia preso strade differenti da tempo, ma perché le persone continuano a credere a "previsioni" di questo tipo? La risposta è tanto intricata quanto affascinante.

Quante volte vi è capitato di leggere o sentire, ad esempio, "Capricorno: un rapporto d'amore vi renderà felici". Analizzando per bene la frase, si comprende facilmente che si tratta di un'indicazione molto generica, che potrebbe potenzialmente andare bene praticamente per chiunque. Se ci fate caso, l'oroscopo si basa molto su questa tipologia di "indicazioni", valide un po' per tutti.

Qui entra in gioco l'effetto Barnum, conosciuto anche come effetto Forer: se si fornisce a una persona un profilo psicologico dicendo che quest'ultimo è "personalizzato" per lei, l'individuo coinvolto tende a immedesimarsi e affermare che è corretto. Questo nonostante le informazioni siano valide per un ampio numero di persone.

Ma per quale motivo in molti "non si accorgono" del fatto che l'oroscopo è "generico"? In questo contesto, si può fare riferimento a una sorta di effetto placebo. In parole povere, semplicemente "aspettandosi" un determinato effetto da qualcosa, le persone riescono a ottenere un miglioramento "convincendosi" da sole che quanto hanno svolto fa bene, nonostante in realtà quella "pillola" non faccia essenzialmente nulla.

Applicando questo concetto all'oroscopo, gli individui provano una sorta di "sollievo" nel sentirsi dire cosa accadrà in futuro, nonostante, come detto in precedenza, si tratti di "indicazioni" generiche. In parole povere, c'è una sorta di "autoconvinzione" e questo può potenzialmente portare le persone a vivere con più serenità i problemi della vita.

Insomma, questo intricato insieme di fattori potrebbe spiegare perché la gente crede all'oroscopo. Se volete approfondire la questione, potreste pensare di guardare su Netflix la puntata "Astrologia" della prima stagione della serie "In poche parole", che ha "ispirato" questo articolo. Inoltre, potete fare riferimento anche all'approfondimento effettuato da Metro.