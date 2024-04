Perché ci sentiamo osservati anche se non c'è nessuno? Questa è la risposta

A tutti capita almeno una volta nella vita di percepire lo sguardo di qualcuno che in realtà non c’è. Cerchiamo di capire perché avviene e quando è il caso di preoccuparsi.

Secondo Leslie Dobson, psicologa clinica e forense, ci sono una serie di ragioni per cui qualcuno può sentirsi osservato. A quanto pare, questa volta non parleremo solo di ciò che potrebbe essere un segno precoce di Parkinson.

Certo, a volte siamo davvero osservati. Probabilmente le persone si sono evolute per essere sensibili allo sguardo di un'altra persona, ed è stato suggerito che il cervello umano abbia una rete neurale dedicata esclusivamente all'elaborazione dello sguardo.

Probabilmente, la nostra attenzione allo sguardo nasce proprio per supportare le interazioni cooperative tra gli esseri umani. Inoltre, sappiamo perfettamente quanto sia facile "percepire" lo sguardo di una persona, sia tramite il contatto visivo diretto, sia attraverso la visione periferica.

Ma a volte, anche se nessuno guarda, gli stimoli esterni possono farci avere paura e spingerci a guardarci intorno per vedere se siamo osservati. Le causa sono molteplici, compresa l’esposizione a libri, film o notizie spaventose; ipervigilanza a seguito di un evento stressante o traumatico; gravi condizioni di salute mentale.

Secondo uno studio del 2023 pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology, per le persone che hanno vissuto eventi traumatici, l’ipervigilanza diventa un meccanismo di difesa inteso a impedirci di sperimentare stress futuri evitando il pericolo. Portando all’estremo questo meccanismo, si potrebbero avere sintomi come la paranoia e l'ansia che di solito arrivano dopo eventi stressanti e si verificano in una regione simile del cervello.

"L'amigdala elabora le nostre emozioni come stress e ansia. Se è iperattiva o danneggiata da danni fisici o fattori di stress traumatici in corso, può portare a risposte emotive intensificate come la percezione della minaccia", ha detto a Live Science.

Non è raro che le persone si sentano osservate, ha affermato a Live Science la dottoressa Alice Feller, una psichiatra clinica con sede in California. A questo punto, la domanda sorge però spontanea: come distinguere una ragionevole cautela da un problema più serio?

In questo caso la frequenza degli eventi è sicuramente un fattore da non sottovalutare. Ad esempio, nel momento in cui ci si sente costantemente osservati o si diviene paranoici all’idea di essere osservati per un lungo periodo di tempo, potrebbe esserci un problema più serio.

Anche in questo caso, uno studio del 2022 conferma in tali patologie un iperattivazione dell’amigdala e delle sue connessioni neurali con altre aree del cervello.

Sebbene parolacce e dito medio siano degli antidolorifici, in questo caso non possono aiutarci e come afferma la stessa Dobson: "L’'intervento precoce è fondamentale. Se una persona ha difficoltà più giorni alla settimana, o se si hanno problemi nel lavoro, a scuola, o nelle relazioni sociali, è importante cercare un professionista".

