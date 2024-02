Ecco perché dei pescatori stanno buttando illegalmente del cianuro nell'oceano

Nel Mar Cinese Meridionale, uno scontro sta raggiungendo il suo apice, non solo per le acque contese, ma per la sopravvivenza stessa di un ecosistema marino vitale. Le Filippine lanciano un'accusa grave: pescatori cinesi, in una mossa di sabotaggio ambientale, avrebbero usato il cianuro per devastare lo Scarborough Shoal, un atollo tropicale.

Quest'ultimo è al centro di una disputa territoriale tra le due nazioni. Secondo le dichiarazioni del Bureau of Fisheries and Aquatic Resources filippino, i danni provocati dalle imbarcazioni cinesi potrebbero superare i 17,8 milioni di dollari. In una conferenza stampa, un portavoce dell'ente ha denunciato l'uso intenzionale di cianuro da parte dei pescatori cinesi, con l'obiettivo di impedire alle barche filippine di pescare in quell'area.

Tuttavia, emerge un elemento di incertezza: la Guardia Costiera filippina ammette di non avere prove concrete che collegano direttamente i pescatori cinesi all'uso di cianuro. Lo Scarborough Shoal si erge come un punto nevralgico geopolitico, ricco di vita acquatica e di fondamentale importanza per la pesca, fornendo sostentamento a centinaia di migliaia di persone.

Il metodo di pesca con cianuro, sebbene efficace nel catturare pesci, si rivela una spada di Damocle per le barriere coralline, già minacciate dal cambiamento climatico. L'appello è chiaro: la distruzione ambientale per vantaggi territoriali o di pesca è un gioco in cui tutti perdono. La disputa per lo Scarborough Shoal si trascina da anni, ma la speranza è che pratiche dannose come la pesca con cianuro vengano interrotte, prima che sia troppo tardi per salvare questo prezioso angolo di mare.

Non bastava la plastica, adesso anche il cianuro.