Perché il pesce puzza così tanto? Ecco il motivo del suo olezzo

Il profumo del mare ci avvolge ogni volta che ci avviciniamo a un banco di pesce fresco, ma chi di noi non ha mai notato quel tipico odore, a volte piacevole e altre volte meno? Bene, c'è una scienza dietro quell'aroma e non è solo una questione di freschezza. Quando è veramente fresco, il suo odore dovrebbe ricordare quello delle alghe marine.

Se inizia a emanare un odore più forte e pungente, però, potrebbe essere un segno di deterioramento. La causa principale di questo olezzo è la crescita batterica. I batteri presenti naturalmente nel pesce iniziano a trasformare una sostanza chiamata trimetilammina N-ossido (TMAO) in trimetilammina (TMA), che è responsabile della puzza.

Questo processo è particolarmente veloce in alcune specie di acque fredde come il merluzzo e l'eglefino (conosciuto anche come asinello). Non è solo una questione batterica. Anche le reazioni chimiche giocano un ruolo; il pesce è una fonte importante di acidi grassi omega-3 e quando questi grassi vengono esposti all'ossigeno, si ossidano producendo molecole volatili che contribuiscono all'odore.

Per mantenere il pesce fresco e ridurre la fragranza non piacevole, è essenziale controllare il tempo e la temperatura. Più breve è il tempo tra la cattura e il suo arrivo in cucina, meglio è. E per mantenerlo a casa, l'ideale sarebbe conservarlo su ghiaccio in frigorifero. Ovviamente l'odore non è sempre un indicatore di sicurezza, persino quello più amato al mondo, soprattutto nei prodotti ittici trasformati.