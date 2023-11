Perché le pesche hanno la peluria? Non immaginerete mai il motivo

C'è un frutto che non passa inosservato, la pesca. Quel tocco di morbidezza che li caratterizza; quel sottile strato di peluria che le avvolge, non è un mero capriccio estetico della natura, ma una sofisticata armatura evolutiva.

La peluria, infatti, non è altro che un meccanismo di difesa, un baluardo contro gli insetti che, attratti dalla dolcezza del frutto, vorrebbero farne il loro pasto o il luogo ideale dove deporre le loro uova. Questi piccoli filamenti, invisibili all'occhio umano, creano una superficie irregolare che impedisce agli insetti di atterrare e di compromettere l'integrità della dolce sfera (a proposito, ecco il frutto più pesante del mondo).

Ma la funzione del vello non si esaurisce qui: esso agisce anche come uno scudo contro l'umidità, impedendo che l'acqua si depositi sulla superficie e dando così al dolce della natura il tempo di crescere e maturare, lontano dalle minacce di muffe e marciumi. Tuttavia, nonostante gli sforzi della pianta, hanno una vita relativamente breve una volta raccolte, durando circa solo due settimane prima di trasformarsi in una poltiglia inutilizzabile.

Dal punto di vista tassonomico, le pesche sono classificate come drupe, frutti che presentano una parte esterna carnosa che racchiude un guscio unico con all'interno un seme, una categoria che include anche avocado, ciliegie, noci e mandorle. Inoltre appartengono alla famiglia delle Rosaceae, insieme a fragole e rose da giardino.

Per coloro che non soffrono di allergie, questi frutti offrono un tesoro di benefici nutrizionali: una sola di questa contiene il 15% del fabbisogno giornaliero di vitamina C e il 6% di quello di vitamina A. Dovete sapere, però, che molto tempo fa la frutta e la verdura che oggi conosciamo era profondamente differente.