Perché il nostro pianeta ha 4 stagioni? E perché cambiano?

Perché le stagioni della Terra cambiano? Alcuni presumono che la diversa distanza del nostro pianeta dal Sole causi questo cambiamento. È logico, ma non è così. La Terra ha le stagioni perché l'asse di rotazione del nostro pianeta è inclinato di un angolo di 23.5 gradi rispetto al nostro piano orbitale, l'orbita terrestre attorno al Sole.

L'orientamento dell'inclinazione della Terra rispetto al Sole cambia mentre orbitiamo attorno ad esso. In poche parole, l'emisfero settentrionale è orientato verso la nostra stella per metà dell'anno e lontano dal Sole per l'altra metà. Lo stesso vale per l'emisfero australe. Quindi, quando l'emisfero settentrionale è orientato verso la nostra stella, questa regione della Terra si riscalda a causa del corrispondente aumento della radiazione solare.

I raggi del Sole, infatti, colpiscono quella parte della Terra con un angolo più diretto, stiamo parlando dell'Estate. Quando l'emisfero settentrionale è lontano dal nostro astro, i raggi sono meno diretti e quella parte della Terra si raffredda, stiamo parlando dell'inverno. Poiché la distanza della Terra dal Sole cambia nel corso dell'anno è logico presumere che un aumento o una diminuzione di questa distanza possa causare un cambiamento ciclico nelle stagioni, ma non è così. Nel nostro caso questo cambiamento è troppo piccolo per causare questa variazione.

Se la Terra non si inclinasse affatto, ma invece orbitasse esattamente in posizione verticale rispetto alla nostra orbita attorno al Sole, ci sarebbero solo piccole variazioni di temperatura durante ogni anno. Ovviamente, però, ci mancherebbero i meravigliosi cambiamenti stagionali della Terra e la nostra associazione di essi con i vari periodi dell'anno.

Insomma, la distanza che vige tra il nostro Sole, in poche parole, non è fondamentale, abbiamo le stagioni grazie all'angolo inclinato del nostro pianeta!