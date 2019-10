Ecco perché i pianeti magmatici sono più facili da trovare

Gli esopianeti simili alla Terra sono i più difficili da trovare. Un team di ricercatori dell'Università di Berna ha trovato che, le caratteristiche dei pianeti in stato di fusione li rendono molto più facili da rilevare; questo perché la loro atmosfera ricca di acqua e anidride carbonica è perfetta per essere osservata dai nostri strumenti.

"Sicuramente non vorrete andare in vacanza su uno di questi pianeti, ma sono molto importanti dato che molti, se non tutti, i pianeti rocciosi iniziano la loro vita come una massa fusa, ed alcuni potrebbero diventare abitabili come la Terra," afferma Dan Bower, leader del team di ricerca.

Uno dei motivi per cui l'osservazione di questi esopianeti è vantaggiosa è la loro densità; la roccia fusa ha una densità leggermente minore della roccia solida e quindi se trovassimo due pianeti con la stessa massa, quello fuso sarebbe circa il 5% più grande, rendendolo più facile da rilevare.

Il secondo motivo è che questo tipo di pianeti libera una grande quantità di acqua e anidride carbonica, che dalle rocce fuse passa all'atmosfera. La maggior parte dei telescopi, sia quelli attualmente attivi sia quelli progettati per il prossimo futuro, sono dotati di strumenti per rilevare questi due tipi di molecole.

Generalmente la ricerca degli esopianeti rocciosi viene fatta con il metodo del transito o delle velocità radiale, come nel caso dei 3 esopianeti in orbita intorno a Gliese 1060.

"Chiaramente non possiamo osservare la Terra quando era calda e magmatica," dice Bowen. "Pensare alla Terra nel contesto degli esopianeti, e viceversa, offre l'opportunità di studiare i pianeti sia entro che oltre il Sistema Solare."

Gli astronomi non si aspettano di trovare a breve la vita sugli esopianeti, e chiaramente non su pianeti con una superficie magmatica; sono sempre di più, infatti, le classi di pianeti da cui si è esclusa la possibile presenza di vita.