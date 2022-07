Perché al picchio non fa male la testa? Svelato finalmente il mistero

Ci siamo mai chiesti del perché i picchi, famosi per il loro costante "prendere a testate gli alberi", non abbiamo mal di testa? Uno studio si è posto questo quesito e ha cercato di individuare le motivazioni corrette.

L'attività principale di questo curioso animale? Martellare i tronchi ovviamente! Tale comportamento risulta esser utile per procurarsi del cibo, per costruire il nido e per comunicare con i propri simili. I ricercatori dell'università di Antwerp, in Belgio, si sono concentrati su tre sole specie, ovvero il picchio nero, il picchio pileato e il picchio rosso maggiore, osservando centinaia di video e analizzando nel dettaglio i loro movimenti.

L'ipotesi attualmente più accreditata è che la mancanza di dolore sia data da una modifica fisiologica del loro corpo ed in particolare del collo e del tronco, che si sarebbero adattati per attutire i numerosi e ripetuti traumi. I ricercatori, tuttavia, hanno osservato un'altra particolarità, ossia gli occhi.

Questi, durante la loro incessante attività, non subiscono alcuna decelerazione o spostamento brusco, e la stessa cosa avviene nel cervello che si comporta come se fosse un pezzo unico. I picchi a quanto pare non hanno alcuna necessità di dover proteggere il cervello dal momento che questo si presenta piccolo ed è inserito in una scatola cranica di modeste dimensioni.

Per cui anche durante gli impatti più violenti, questo rimarrebbe immobile dentro la testa senza subire alcun tipo di danno. Secondo gli scienziati quindi, ossa spugnose, muscoli del collo e altri adattamenti, in realtà, contrariamente a quanto si pensi, non servono per assorbire l'impatto bensì per permettere al picchio di colpire il tronco con tutta la sua forza.

Inoltre il picchio dal becco d'avorio purtroppo, recentemente è stato dichiarato ufficialmente estinto.