Perché questa piccola rana è considerata unica al mondo?

Un recente studio pubblicato su Plos One da un team di ricercatori guidati da Jeff Frederick dell'Università della California a Berkeley in collaborazione con il Museo di zoologia di Bogor in Indonesia, sembra aver individuato una rana decisamente peculiare.

Parliamo di un esemplare realmente piccolo, grande circa una ventina di millimetri e con un peso raramente superiore a 900 grammi. Possiede in realtà due caratteristiche che la rendono sicuramente diversa da tanti altri esemplari.

È stata infatti denominata Limnonectes phyllofolia poiché depone le sue uova direttamente su foglie e sassi ricoperti di muschio come potete osservare nelle foto presenti al seguente link.

Inoltre, vengono chiamate anche "rane con le zanne" ed il motivo è presto detto. Vivono tipicamente nel sud-est asiatico, precisamente sull'isola indonesiana di Sulawesi, ed è interessante notare come nel tempo abbiano sviluppato due piccole protuberanze ossee che fuoriescono direttamente dalla mascella inferiore. Dal punto di vista evoluzionistico, oltre che per cacciare, vengono utilizzate nei vari combattimenti e nella difesa del territorio da possibili minacce esterne.

Interessante notare anche come in questo caso siano i maschi a curare le uova, rivestendole con particolari sostanze gelatinose atte a proteggerle da eventuali batteri.

Sebbene non siano rane fluorescenti, sono esemplari che fanno ugualmente parte di un habitat unico al mondo che è dunque fondamentale preservare. Se siete appassionati dell'argomento: sapete come sono morte 8.000 rane?