Perché ci sono piogge che cadono più forte di altre? La risposta della scienza

Certamente non succede in questo periodo (anche se alcuni sicuramente la desiderano), ma sicuramente tutti avranno notato che la pioggia non cade tutta uguale. Ci sono giorni in cui cade pacificamente e dolcemente, in altri, invece, si trasforma in un acquazzone torrenziale che gli esperti chiamano "nubifragio". Cosa causa queste differenze?

Tutta la pioggia proviene da una combinazione di due cose: l'umidità nell'aria - solitamente sotto forma di nuvole - e le correnti d'aria che si muovono verso l'alto. Quando l'aria umida sale attraverso una nuvola, si raffredda e l'acqua in essa si trasforma in minuscole gocce di pioggia. In una nuvola, queste minuscole gocce di pioggia sono molto leggere e galleggiano mentre l'aria che sale le spinge verso l'alto.

Tuttavia, più in alto vanno, più grandi e pesanti diventano. Alla fine, diventano così pesanti che cadono sulla Terra sotto forma di pioggia. Altro fattore da considerare è l'aria: quella fredda può trattenere molta meno umidità dell'aria calda, quindi le nuvole invernali non contengono molta acqua; sono sottili e stratificate piuttosto che gonfie, alte e piene di liquido.

Poiché l'aria fredda ama affondare al suolo è difficile farla salire rapidamente e le nuvole invernali, quindi, hanno solo lievi correnti d'aria verso l'alto. Quando queste correnti spazzano via le nuvole sottili che non hanno molta umidità, si formano piccole gocce di pioggia. La gravità li spinge facilmente verso il basso contro la corrente d'aria prima che diventino troppo grandi. Quando le nuvole sono sottili e l'aria si muove lentamente, si ottiene una pioggia calma.

I forti temporali, d'altra parte, si verificano quando c'è molta umidità nell'aria e quest'ultima si muove verso l'alto molto velocemente (tra 48 a 64 chilometri all'ora). I temporali estivi sono l'esempio perfetto. Poiché il vento soffia verso l'alto così velocemente, le goccioline possono diventare enormi prima che la gravità le trascini sulla Terra. Quando il peso di tutte le gocce d'acqua diventa eccessivo per il vento, la corrente collassa e tutte le gocce di pioggia nella nuvola si schiantano contemporaneamente. Fortunatamente, questi eventi non durano a lungo. Insomma, non esistono temporali uguali: tutto dipende dai fattori in gioco.

Amate l'odore della pioggia? A quanto pare non siete gli unici.