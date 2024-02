Perché la pioggia ci fa addormentare subito? Ce lo dice la scienza

Ammettiamolo, a tutti noi è capitato di non voler uscire dal letto in una giornata piovosa. Si tratta solo di pigrizia o c’è qualche ragione scientifica per cui la pioggia ci rende sonnolenti? Scopriamolo insieme!

Precisiamolo subito: non esiste un singolo motivo che porta sonnolenza nelle giornate piovose, ciononostante, la scienza può aiutarci a capire meglio ciò che succede. Questa volta non ci sono "trucchi" per migliorare la qualità del sonno!

Tanto per cominciare, sia i raggi UVA che UVB presenti nella luce solare stimolano il rilascio di serotonina mentre la ghiandola pineale riduce la produzione di melatonina. Senza scendere in complesse spiegazioni fisiologiche, è opportuno ricordare come la serotonina è responsabile dell’attenzione e dell’umore elevato, mentre la melatonina viene utilizzata dall’organismo per regolare il ciclo sonno-veglia producendone di più per indurre il sonno e di meno per rimanere svegli.

Considerando dunque che il maltempo è spesso accompagnato da nuvole scure che riducono la quantità di esposizione al sole, è facile paragonare simili giornate alla notte. Proprio durante le ore di buio, si ha una netta diminuzione della produzione di serotonina e un aumento della melatonina.

“La nostra capacità di addormentarci o svegliarci è migliorata dal nostro ambiente. Se siamo abituati ad addormentarci nel buio più completo, può essere difficile farlo se c’è luce nella stanza. Al contrario, se siamo abituati a svegliarci quando c'è luce, può essere difficile farlo se è buio, a causa dei cambiamenti di stagione o del tempo", ha affermato il dottor Darius Loghmanee, specialista del sonno presso l'Advocate Christ Medical Center.

Come se non bastasse, l’aumento dell’umidità durante i periodi piovosi può far “lavorare” significativamente di più il nostro corpo, al fine di mantenere una temperatura interna stabile attraverso l’omeostasi. Ovviamente, tutto questo lavoro può essere "stancante", andando a consumare di fatto più energia.

Non bisogna anche dimenticare come le tempeste siano solitamente accompagnate da una pressione più bassa, che riduce i livelli di ossigeno nell’aria. In qualche misura, la sonnolenza può anche essere un segno di mancanza (o riduzione) di ossigeno.

Infine, dopo aver visto come dormire meglio, veniamo al motivo preferito da molti di noi. Molto semplicemente, può essere il semplice rumore della pioggia a cullarci dolcemente nelle fasi di addormentamento, isolando tutti gli altri rumori esterni e le distrazioni sonore.