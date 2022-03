Perché i pipistrelli vampiro si nutrono di solo sangue?

Un nuovo studio, pubblicato su Science Advances, spiega come mai i pipistrelli vampiro siano gli unici mammiferi a poter sopravvivere con una dieta esclusivamente a base di sangue. Confrontando il loro genoma con altre specie, hanno identificato 13 geni non funzionanti che hanno permesso di adattarsi ad un'alimentazione ricca di ferro e proteine.

Michael Hiller, del Max Planck Institute tedesco e coautore dello studio, ha affermato che questa singolare specie è endemica nell'America meridionale e centrale ed è anche conosciuta come i "Dracula viventi". Grandi circa 8 centimetri ma con un'apertura alare di ben 18, i pipistrelli mordono e si nutrono del sangue del bestiame o di altri animali soprattutto durante la notte.

La maggior parte dei mammiferi non potrebbe sopravvivere con una dieta liquida di solo sangue ed a basso contenuto calorico, infatti solo tre specie di pipistrelli, dei 1.400 tipi, possono farlo, mentre gli altri mangiano principalmente insetti, frutta, nettare, polline o carne.

Hannah Kim Frank, studiosa di pipistrelli presso la Tulane University, ha affermato: "Il sangue è una fonte di cibo inefficace. È assolutamente bizzarro e sorprendente che i pipistrelli vampiro possano sopravvivere solo di questo: è un'alimentazione assurda anche tra i placentati stessi".

Gli scienziati hanno inoltre notato come, con una dieta così ipocalorica, questa particolare specie non possa resistere a lungo senza un pasto, per questo motivo, quelli ben nutriti condividono con chi è affamato il loro cibo rigurgitandolo, dimostrando quindi una relazione sociale abbastanza sviluppata.

"Questo nuovo studio mostra come i pipistrelli vampiro siano diversi anche da altri pipistrelli strettamente imparentati, che si nutrono invece di nettare e frutta", ha aggiunto Kate Langwig, ricercatrice presso la Virginia Tech.

A proposito di chirotteri, sapete che i pipistrelli riescono a prevedere il futuro durante la caccia? Forse anche merito dell'ecolocalizzazione il super potere dei pipistrelli.