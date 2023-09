Perché le pistole finte hanno quel tappo arancione? Non è solo estetica

Le pistole giocattolo sono un classico dell'infanzia che hanno accompagnato generazioni di bambini in avventure immaginarie. Avete mai notato quella punta arancione alla fine della canna? Non è un semplice dettaglio estetico, ma un elemento normativo che ha radici profonde nella storia e nella legge, soprattutto negli Stati Uniti.

Tutto ha inizio negli anni '30, quando le pistole giocattolo venivano additate come responsabili dell'aumento dell'aggressività nei giovani (oggi invece tocca ai videogiochi). Dopo anni di dibattiti e proteste, nel 1992 il Dipartimento del Commercio statunitense ha imposto una punta arancione ben visibile o una striscia dello stesso colore su entrambi i lati sul giocattolo.

Questa norma non è solo una precauzione di sicurezza, ma anche un modo per distinguere chiaramente le armi giocattolo da quelle vere. Ma attenzione, la legge varia da stato a stato. Ad esempio, nello stato di New York, la legge specifica quali colori possono avere le pistole giocattolo e le repliche. In California, addirittura, rimuovere o alterare la punta arancione può costare fino a sei mesi di prigione e/o una multa di 1.000 dollari.

L'industria dell'intrattenimento è l'unica ad essere esentata da questa norma, motivo per cui le armi nelle serie TV e nei film non hanno la famosa punta arancione. Ovviamente tale restrizione è arrivata anche in Italia perché i produttori non avrebbero mai usato due colorazioni differenti per due mercati.