Perché in Polonia è stata trovata una tomba chiusa con un lucchetto?

Un ritrovamento archeologico ha svelato un lato oscuro delle antiche credenze e tradizioni. Gli archeologi hanno scoperto i resti di un bambino sepolto con il viso rivolto verso il basso e con un lucchetto sotto di lui, una pratica utilizzata per impedire ai presunti vampiri di risorgere dalle loro tombe.

Questa scoperta è stata fatta vicino a un'altra tomba, dove l'anno precedente era stata rinvenuta una donna "vampiro", anch'essa con un lucchetto e con una falce di ferro posta sul collo come ulteriore precauzione.

Per secoli, in molte culture, si è temuto che alcune persone potessero non rimanere nelle loro tombe dopo la morte. Queste paure erano spesso legate a individui considerati "devianti" o peccaminosi in vita, come presunte streghe, vittime di suicidio o chiunque fosse percepito come "diverso". Tali morti inquieti, noti anche come revenants in alcune culture europee, erano spesso associati a entità che si nutrivano del sangue dei vivi, una caratteristica che oggi associamo ai "vampiri".

Il bambino, sepolto con il viso rivolto verso il basso, rappresenta una delle precauzioni comuni contro i presunti "succhi sangue". Tuttavia, in un momento successivo, la maggior parte dei suoi resti è stata rimossa, lasciando solo la parte inferiore della gamba, che era stata chiusa con un lucchetto. Vicino a questo sito, gli archeologi hanno trovato una fossa con i resti di altri tre bambini.

In questa fossa è stata rinvenuta una mandibola con una strana macchia verde, che potrebbe essere stata causata da una pozione utilizzata per trattare chi era diventato un "vampiro". Indipendentemente dallo status sociale o dalla ricchezza, chiunque fosse sospettato di vampirismo veniva sepolto in questi cimiteri periferici.